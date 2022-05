Tom Cruise kehrt nach 34 Jahren als Captain Pete "Maverick" Mitchell in die Kinos zurück. Am 24. Mai ist es endlich soweit und "Top Gun 2: Maverick" startet in den heimischen Kinos. Die SN verlosen exklusiv zum Kinostart 10 x 2 Kinotickets!

Seit mehr als 30 Jahren ist Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) als Top-Pilot für die Navy im Einsatz. Als furchtloser Testflieger lotet er die Grenzen des Möglichen aus und drückt sich vor der Beförderung, die ihn auf den Boden verbannen würde. Als er eine Gruppe von Top-Gun- Auszubildenden für eine Sondermission trainieren soll, trifft er auf Lt. Bradley Bradshaw (Miles Teller) mit dem Spitznamen "Rooster", den Sohn von Mavericks verstorbenem Co-Piloten und Freund Nick Bradshaw, "Goose". Konfrontiert mit den Geistern der Vergangenheit, ist Maverick gezwungen, sich seinen tiefsten Ängsten zu stellen, denn die Sondermission wird von allen, die für diesen Einsatz auserwählt werden, das ultimative Opfer fordern. Mehr Infos & Trailer SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Kinogutscheine für "Top Gun: Maverick" (Vorstellung & Kino nach Wahl).

