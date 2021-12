Gewinnen Sie mit dem SN-Card-Adventkalender zwei Übernachtungen inklusive Verwöhnpension für zwei Personen im 5* DAS EDELWEISS Salzburg Mountain Resort in Großarl.

DAS EDELWEISS betreten und sofort die Behaglichkeit spüren, die förmlich in der Luft liegt. In der Alpinlounge lassen sich bereits die Weitläufigkeit des Luxus-Resorts im Salzburger Land und seine familiäre Herzlichkeit erahnen. In den Zimmern und Suiten fühlt man sich auf Anhieb wohl, während der EDELWEISS Mountain Spa zum Erkunden einlädt. In diesem Luxusurlaub fällt es nicht schwer, seinen Lieblingsort zu finden.

Teilnahmeschluss ist Dienstag, 4. Jänner 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

