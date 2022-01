Das arte Hotel Linz und die Ausstellung "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" haben zusammen einen Pop-up-Room gestaltet, der die Herzen von Street-Art-Liebhabern höherschlagen lässt. Gewinnen Sie exklusiv eine Übernachtung im Banksy Room mit Besuch der Ausstellung.

Die Motive stammen von Banksy, dem in Bristol geborenen und bis heute anonymen Graffiti-Künstler und Maler, der dafür bekannt ist, die Grenzen des Kunstmarkts infrage zu stellen, und der mit seinen Arbeiten seit Jahren für Furore sorgt. Noch bis zum 20. März ist "The Mystery of Banksy - A Genius Mind", das sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der gefragtesten Ausstellungsformate im deutschsprachigen Raum entwickelt hat, in der Lösehalle der Tabakfabrik Linz zu sehen. Die Ausstellung zeigt eine noch nie da gewesene Präsentation mit mehr als 150 Werken des gefeierten Street-Art-Superstars.

Hier geht's zum SN-Card-Vorteil

Weitere Infos zur Ausstellung: www.mystery-banksy.com/linz

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost wird 1 Übernachtung im BANKSY ROOM arte Hotel Linz mit Frühstück für zwei Personen, inklusive Tiefgaragenplatz und Eintrittstickets in die "BANKSY"-Ausstellung (Termin nach Wahl und Absprache - bis 20. März 2022 einlösbar).

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

Teilnahmeschluss ist Sonntag, 13. Februar 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card