So viele Hochs: Sommerurlaub im Aqua Dome für Aktive, zum Erholen und mit der Familie.

Der AQUA DOME ist im Sommer 2022 "das Allzeit-Hoch" aus dem Ötztal!

Mit Hochgefühlen zwischen 250 Dreitausender-Gipfeln und der Urkraft des Thermalwassers aus 1865 Metern Tiefe. Hochs beim (E-)Biken und Wandern. Im kühlen Wasser der Bergseen und im warmen der Therme. Und im "World's Best Mineral & Hot Spring Spa", selbst wenn das Wetter mal nicht ganz so mitspielt. Sommerurlaub im AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld sorgt für Energie und bringt Körper wie Geist in Hochstimmung.

Das stylisch-moderne Thermen-Resort der Alpen mit dem größten Wellnessbereich Tirols hat auf 65.000 m2 Nettofläche nicht nur unendlich individuellen Freiraum, sondern auch genug Platz für die separate Familien-Wasserwelt "Alpen Arche Noah". Dazu gibt's spezielle Angebote für Aktive, Relax-Willige, Bergfreaks sowie Österreich-Fans. Und seit Juni den "Bergsommer" inklusive Bergbahnen und Bike-Verleih.

Infos & Buchung:

AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld

Oberlängenfeld 140

6444 Längenfeld

Tel: +43 5253 / 6400

www.aqua-dome.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 2 Nächte für 2 Personen in der Junior Suite inkl. 2* Thermal deep Massagen, AlpinVital Halbpension und Zugang zur Therme und zum SPA 3000.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, 17. Juli 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

