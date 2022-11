Gewinnspiel: Winterfest 22

Gewinnen Sie mit Škoda und dem Winterfest ein unvergessliches Wochenende in Salzburg (17. bis 18. Dezember)! Lernen Sie bei einer einmaligen Backstage-Führung das Winterfest hinter den Kulissen kennen und genießen Sie anschließend einen zauberhaften Abend bei der Vorstellung "Sono io?" von Circus Ronaldo.

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Am 1. Dezember beginnt bereits das Winterfest 22 und hat für Sie wieder eine handverlesene Auswahl wunderbarer, einzigartiger Circuscompagnien im Gepäck. An drei Spielorten (Volksgarten, Szene Salzburg und Toihaus Theater) gibt es in über fünf Wochen Spielzeit ein Programm, das von brandneuen Circusproduktionen bis hin zu altbewährten Klassikern alles zu bieten hat.

Die Wurzeln des Schweizer Circus Ronaldo reichen weit zurück. Nun stehen mit Vater Danny und Sohn Pepijn Ronaldo die sechste und siebte Generation gemeinsam auf der Bühne. In "Sono io?" bauen sie durch ihre geteilte Leidenschaft für Musik und Circuskunst eine Brücke zwischen Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Der berührende Versuch von Vater und Sohn, zwischen vergangenem Ruhm und neuen Chancen eine Balance zu finden. In dieser clownesken Show nimmt das Duo Sie mit auf eine emotionale Reise und bietet Ihnen ein poetisches Stück der Extraklasse.

SN-Card-Gewinnspiel:

Gewinnen Sie mit Škoda und dem Winterfest ein unvergessliches Wochenende in Salzburg (17. bis 18. Dezember 2022). Komfortabel und sportlich reisen Sie zu diesem einzigartigen Wochenende mit dem neuen ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV an und übernachten im schicken Ambiente des Hotel Cool Mama. Lernen Sie bei einer einmaligen Backstage-Führung das Winterfest hinter den Kulissen kennen und genießen Sie anschließend einen zauberhaften Abend bei der Vorstellung "Sono io?" von Circus Ronaldo.

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 30. November 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

