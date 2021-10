Das Alpen Spa Hotel im Herzen Tirols. Lassen Sie Ihren Wellnessurlaub unvergesslich werden und genießen Sie die einzigartige Thermenwelt!

Der AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld war schon immer ein Ort, an dem sich der Winter abseits des Trubels entdecken ließ. Schnell erreicht sind viele Top-Skigebiete mit ganzen 356 Pistenkilometern. Aber es gibt auch die privaten "AQUventures" zu zweit oder als Familie. Mit Guide mal eine Einführung ins beliebte Tourenskigehen machen?

Wobei man den Zauber der winterlichen Natur besonders intensiv erlebt. Oder einfach nur auf eine Alm stapfen und nach einem warmen Punsch mit dem Rodel rasant zurück ins Tal sausen. Und unbedingt Langlaufen oder Skating für sich entdecken. Denn vom AQUA DOME aus kann man direkt vor der Haustüre in die tollen Loipen rund um Längenfeld einsteigen. Alles ist möglich in diesem Winter. Weil zur klirrenden Kälte draußen unbedingt die wohlige Wärme drinnen gehört, ergänzt der AQUA DOME als futuristisch-moderner Ruhepol mit Thermalwasser und unzähligen Saunen optimal alle Winter-Freuden in frischer Bergluft.

Und bietet als eines der besten SPAs im Alpenraum anspruchsvolle Treatments für Körper wie Geist. Auf maximalem Wellness-Freiraum von 65.000 m² und mit einem der sichersten Hygienekonzepte überhaupt.

Infos & Buchung:

AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld

Oberlängenfeld 140

6444 Längenfeld

Tel: +43 5253 / 6400

www.aqua-dome.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden zwei Nächte für zwei Personen in der Junior Suite Freiraum inklusive Halbpension, 2 x Deep-Massage und Nutzung des gesamten Thermenbereichs.



Teilnahmeschluss ist der Montag, 1. November 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

