Gewinnspiel zum Filmstart

Am 2. März startet die Filmbiografie "Erik & Erika" in den österreichischen Kinos. Erleben Sie die wahre Geschichte der Ski-Weltmeisterin, die ein Mann war

1966 beklatscht ganz Österreich die frischgebackene Weltmeisterin in der Damen-Abfahrt. 2014 sorgt die gleiche Person für ähnlichen Trubel in der TV-Show Dancing Stars - allerdings als Mann. Die unglaubliche Geschichte von Erik(a) Schinegger, packend in Szene gesetzt von Reinhold Bilgeri, mit Cornelius Obonya, Marianne Sägebrecht, Ulrike Beimpold und Ausnahmetalent Markus Freistätter als Erika/Erik.

Verlost werden 8 x 2 Kinotickets für "Erik & Erika".

