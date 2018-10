Gewinnspiel zum Filmstart

Wir verlosen 5 x 2 Kinotickets für den Thriller "Bad Times at the El Royale", der am 12. Oktober in die Kinos kommt.

Kurzinhalt:

Sieben Fremde, jeder mit einem dunklen Geheimnis, treffen am Lake Tahoe im El Royale zusammen, einem heruntergekommenen Hotel mit düsterer Vergangenheit. Im Verlauf einer verhängnisvollen Nacht bekommt jeder eine letzte Chance auf Erlösung ... bevor alles zum Teufel geht. Jeff Bridges, Chris Hemsworth, Jon Hamm, Dakota Johnson und Cynthia Erivo gehören zur Star-Besetzung von "Bad Times at the El Royale". Filmstart ist am Freitag, 12. Oktober 2018. Mehr Infos & Trailer finden Sie hier. SN-CARD-Gewinnspiel: Verlost werden 5 x 2 Kinotickets für den Thriller "Bad Times at the El Royale". Hier am Gewinnspiel teilnehmen. Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 10. Oktober 2018.