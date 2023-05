Filmstipp: "Und dann kam Dad"

In der Komödie "Und dann kam Dad" ist der zweifache Oscar®-Preisträger Robert De Niro in einer Paraderolle als eigenwilliger Vater, der die Verlobungspläne seines Sohnes gehörig durcheinanderbringt, zu sehen. Kinostart der Komödie ist am 25. Mai!

BILD: SN/2023 LEONINE Eine Familie kann man sich leider nicht aussuchen. Und dann kam Dad.

Sebastian (Sebastian Maniscalco) wird von der superreichen und exzentrischen Familie seiner Freundin Ellie (Leslie Bibb) zum standesgemäßen Familienwochenende eingeladen. Allerdings ausgerechnet über den Feiertag, den er normalerweise mit seinem Vater Salvo (Robert de Niro) verbringt. Da schlägt Ellie kurzerhand vor, ihn einfach mitzunehmen. Doch Salvo ist das absolute Gegenteil von Ellies Familie: ein traditionsbewusster, italienischer Immigrant, der sein Geld -nicht ohne Stolz- als Friseur verdient. Und so prallen zwei Welten aufeinander, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Dies führt zu reichlich Chaos und Sebastian und seinen Vater Salvo am Ende zur Erkenntnis, dass das Beste an Familie schlichtweg ALLES ist. UND DANN KAM DAD - Ab 25.05.2023 im Kino!