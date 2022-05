Anlässlich des alljährlichen Internationalen Museumstages laden heuer 65 Museen am 21. und 22. Mai 2022 in Stadt und Land Salzburg unter dem Motto "The Power of Museums" zu einer inspirierenden Reise durch ihre Sammlungen und Ausstellungen.

Am Samstag, 21. Mai, öffnen 16 Museen in der Stadt Salzburg interessierten Besuchern ihre Türen. Der Sonntag, 22. Mai, steht im Zeichen von 49 Regionalmuseen, die Einblicke in ihre Kulturschätze und Kulturleben ermöglichen. Geboten werden wieder Sonderprogramme und Veranstaltungen bei freiem Eintritt von 10 bis 17 Uhr: Erlebnisführungen, spannende (Märchen-)Lesungen, kreative Werkstätten, bei denen das heurige Motto "The Power of Museums" erlebbar wird. Mehr Infos: www.museumswochenende.at SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 2 Tageseintritte für Haus der Natur, 2 Tages- und Familieneintritte für Salzburg Museum, 3 Tageseintritte für Salzburger Freilichtmuseum und 5 Tageseintritte für Stille Nacht Museum Hallein sowie 4 Gruppenführungen (bis 10 Personen) in den Regionalmuseen Torf-Glas-Ziegel Museum Bürmoos, Museum Schloss Ritzen Saalfelden, Museum Tauernbahn Schwarzach und dem Pfarr-, Wallfahrts- und Stille Nacht Museum Mariapfarr. Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox Teilnahmeschluss ist Sonntag, 22. Mai 2022. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht. Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.