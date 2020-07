Gewinnspiel zum "Tag des Champagners"

Der 4. August ist "Tag des Champagners" und Perrier-Jouët Champagner lädt gemeinsam mit Locations in ganz Österreich ein, diesen Tag prickelnd zu feiern. Jetzt mitspielen und mit etwas Glück dabei sein!

Fixpunkte sind dabei das "Kleinod Stadtgarten" in Wien, das "Miss Cho" in Graz, die "Steinterrasse" in Salzburg oder der "Beachclub Portofino" am Wörthersee.

Hier werden die Gäste zum Feiertag des edlen Getränks mit Specials verwöhnt, die einmal mehr zeigen, es gibt immer einen guten Grund für ein Glas Champagner.

SN-Card-Gewinnspiel:

Die SN verlosen exklusiv zum "Tag des Champagners" am 4. August zwei Packages auf der Steinterrasse Salzburg - bestehend aus je 1 x Perrier-Jouët Grand Brut und 1 x Perrier-Jouët Glas Geschenkbox mit 2 Champagner Gläsern.

Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 2. August 2020.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



