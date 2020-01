Gewinnspiel zur 29. Weißwurstparty beim Stanglwirt

Die Hahnenkammrennen in Kitzbühel sind weltbekannt und feiern heuer vom 24. bis zum 26. Jänner ihr 80-Jahr-Jubiläum. Gewinnen Sie exklusiv 1 x 2 Gold-Tickets für die legendäre Stanglwirt-Weißwurstparty am 24. Jänner!

Spyder, Ausrüster des US-Skiteams, lädt zur legendären Weißwurstparty beim Stanglwirt ein, die am Freitag, 24. Jänner, auf dem Programm steht. Spyder und Weißwurst? Die Marke, mittlerweile seit über 40 Jahren ganz vorn dabei, wenn es um Skibekleidung geht, ist einer der Sponsoren der 29. Weißwurstparty.

Mehr Infos zur Marke: www.eu.spyder.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Mit den SN & Spyder nach Kitzbühel: Verlost werden 1 x 2 Gold-Tickets für die Weißwurstparty am 24. Jänner beim Stanglwirt in Kitzbühel (Gesamtwert: 650 Euro).

Folgende Leistungen sind im Gewinnpaket inkludiert:

• Eintritt in den exklusiven Gold-Bereich und in den Klassik-Bereich mit Hauptbühne, Erdinger Urweiße Hütt'n mit Nebenbühne und Tanzboden-Disco

• Tischreservierung für den Abend mit Spyder

• Holnburger Champagner-Weißwürste und Brezen, Schmankerl von Alfons Schuhbeck, Getränke von alkoholfrei bis Schlumberger-Rosé

• Diverse Liveacts - unter anderem mit dabei: The Monroes oder Troglauer Buam; durch den Abend führt Marc Pircher, zudem gibt's einen Überraschungsgast

Mehr Infos zu den Rennen: www.hahnenkamm.com

Teilnahmeschluss ist der Dienstag, 21. Jänner 2020.

Quelle: SN