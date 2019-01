Exklusiv für SN-Abonnenten findet am 28. Jänner an diesem malerisch-historischen Ort eine Schlossführung und ein Klavierkonzert statt. Seien Sie mit etwas Glück live dabei!

Seit dem 18. Jahrhundert ist das Hotel Schloss Leopoldskron ein Ort der Begegnung und Inspiration, eine Kraftquelle für Menschen, die die Welt mit Leidenschaft verändert haben.

Am Montag, dem 28. Jänner, findet an diesem malerisch-historischen Ort ein Klavierkonzert statt. Beginn ist um 17.30 Uhr mit Sektempfang und anschließender Führung durch die barocken Räumlichkeiten (18 bis 18.45 Uhr). Der Abend wird durch das einstündige Klavierkonzert abgerundet. Der Name des Pianisten wird noch nicht verraten!

Infos: www.schloss-leopoldskron.com

SN-Card-Gewinnspiel:

25 SN-Card-Inhaber inklusive Begleitperson können exklusiv dabei sein.

Hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist der Dienstag, 22. Jänner 2019.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.





Quelle: SN