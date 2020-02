Goodies zum Filmstart gewinnen

Am 7. Februar startet die witzig-unterhaltsame Komödie für Jung und Alt "Enkel für Anfänger" in den österreichischen Kinos. Jetzt mitspielen und Spiele gewinnen!

Auf Nordic Walking und Senioren-Kurse an der Uni haben die Rentner Karin (Maren Kroymann), Gerhard (Heiner Lauterbach) und Philippa (Barbara Sukowa) keine Lust. Und mit Kindern und Enkeln hatten Karin und Gerhard bislang auch so gar nichts am Hut. Deshalb verhilft Philippa, die als Paten-Oma von Leonie das Leben voll auskostet, den beiden zur unverhofften Großelternschaft.

Im Handumdrehen haben sie zwei "lebhafte" Paten-Enkel zu versorgen, eine riesige Hüpfburg im Garten stehen und Lego-Steine an den Füßen kleben. Drei nicht mehr ganz blutjunge Anfänger treffen auf Familienwahnsinn für Fortgeschrittene: hyperaktive Patchwork-Geschwister, stirnrunzelnde Helikoptereltern und alleinerziehende Mütter mit ihren Tinder-Profilen inklusive…

Filmstart ist am Freitag, 7. Februar 2020.

Passend zum Filmstart von "Enkel für Anfänger" wird 2 x das Spiel von Piatnik "Omama im Apfelbaum" verlost.

Teilnahmeschluss ist der Dienstag, 11. Februar 2020.

