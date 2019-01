Das neue Jahr beginnt auch abseits der Skipisten actionreich und bietet allen Adrenalinjunkies ein tolles Programm: Am 19. & 20. Januar steht Zell am See ganz im Zeichen des Motorsports, wenn das legendäre Eisrennen "GP Ice Race" erstmals in eine Neuauflage geht.

Zwischen 1937 und 1974 fand die historische Veranstaltung am zugefrorenen Zeller See statt. Jetzt zeigen auf dem Renngelände am Zeller Flugplatz Amateur- und Profifahrer unterschiedlicher Teams und Hersteller ihr Können auf dem Eis. Auch traditionelles Skijöring - dabei lässt sich ein Skifahrer an einem Seil von einem Motorfahrzeug ziehen - steht wieder auf dem Programm. Die Zuschauer dürfen sich an dem Wochenende außerdem über die Rückkehr einer Legende freuen: Ein Porsche 550 Spyder feiert sein Comeback auf der Eis-Piste. Einer der lediglich 82 Käufer eines Porsche 550 Spyder war der amerikanische Schauspieler James Dean, was dem Sportwagen den Spitznamen "James Dean" Porsche einbrachte. Außerdem wird Formel E-Pilot Daniel Abt mit dem Weltmeister-Auto Audi e-tron FE04 auf der winterlich präparierten Rennstrecke driften. Infos zum GP ICE RACE Zell am See & Ticketverkauf finden Sie hier.

Wochenendtickets für € 35,00 oder Tagestickets vor Ort erhältlich. Der Eintritt für Kinder unter 14 Jahre ist frei!

