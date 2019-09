Gratis zur Biker-s-World und Heritage World

26.000 m2 Festivalgelände. Mehr als 160 Aussteller. 70 Musik-, Show-, und Trial Acts. Zum ersten Lifestyle Wochenende Österreichs warten jede Menge Bikes und Genuss, US Cars und Handwerkskunst, stylische Custombikes und Interieur, Autokino und Partynight! Das alles gibt es am 28. und 29. September im Messezentrum Salzburg bei der Biker-s-World und Heritage World!

DAS IST DIE NEUE BIKER-S-WORLD

Bei der Neuauflage der Biker-s-World jagt eine Prämierung die Nächste! Die Internationale Österreichische Meisterschaft im Custombikebau siedelt in diesem Jahr nach Salzburg! Österreichs beste Schrauber treten mit ihren Bikes der Marke Eigenbau in verschiedenen Kategorien an - Anziehungspunkt für unzählige Besucher! Was die ACA Customshow in der Biker Szene ist das Gigantentreffen für alle US Car Begeisterten. Seit über 20 Jahren ist das American Festival Gigantentreffen die Pilgerstätte für US Car-, Trike- und Bikebesitzer aus ganz Europa. Unzählige Fahrzeuge und deren Liebhaber und Fans sorgen jährlich für ein Wochenende der Extraklasse wenn es um Musclecars, laute Motoren, Show und handwerkliche Feinarbeit geht. Dieses Festival findet übrigens erstmals im Rahmen der Biker-s-World statt. Außerdem eine Besonderheit - das Campen am Festivalgelände ist an diesem Wochenende kostenlos!

MEHR ALS NUR EIN BEIWAGEN

Gleichzeitig findet 2019 erstmals die Heritage World im Messezentrum Salzburg statt. Bewusster Konsum, Beständigkeit und Freude an der Qualität; diese Schlagwörter stehen für diese einzigartige Veranstaltung für Frau von Welt und Mann mit Stil. Geboten wird alles, was Vintage-Herzen höher schlagen lässt, von alten Fender Klampfen, stylischen Uhren, hochwertigen Füllhaltern, besonderen Gins & Whiskys, betörenden Gewürzen und Speisen, einzigartigem Platten Sound sowie besondere Start Up Technologien, passend zum Ambiente. Das Outfit des Gentlemans von Heute wird komplettiert durch besten Zwirn sowie feinste Lederwaren und Accessoires.

INFOS:

28. - 29. März 2020 - Lifestyle Wochenende

Öffnungszeiten: Sa. 12:00 - 20:00 Uhr, So. 10:00 - 17:00 Uhr

Afterparty Samstag: ab 20:00 Uhr

Ort: Messezentrum Salzburg, Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg

www.biker-s-world.com

www.heritageworld.at

Einfach die Frage beantworten und mit etwas Glück sind Sie dabei! Wir verlosen vier Mal "First Row" Plätze für das Autokino inkl. gratis Messeeintritt, gratis Parken sowie 5€ Getränkegutschein für die swingende Rebels of Rockabilly Afterparty.

Teilnahmeschluss ist der 24.09.2019.

