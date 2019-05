Gratis zur SN-Generalprobe

Das kleine theater und die "Salzburger Nachrichten" laden zur Gratis-Generalprobe von "Doppelfehler", die am Dienstag, 11. Juni, um 19 Uhr im kleinen theater stattfindet, ein.

In dieser Komödie von Barry Creyton treffen - fünf Jahre nach ihrer Scheidung - Alex und George zufällig wieder aufeinander. Sie hat gerade geheiratet, er geht mit blutjungen Mädchen aus, um sein Glück zu finden. Zunächst wehren sie sich noch gegen ihre Gefühle, doch schließlich bemerken beide, dass sie noch viel füreinander empfinden und es doch noch einmal miteinander versuchen wollen.

Doch müssen sie auch erkennen, dass man alte Muster nicht so schnell ablegen kann. So nimmt das Unheil seinen Lauf: Das Paar gerät in grotesk-komische Situationen und liefert sich witzig-ironische Wortgefechte.

Mit: Larissa Enzi &

Torsten Hermentin

Regie: Daniela Enzi

Infos zum Stück

SN-Card-Gewinnspiel:

Für SN-Card-Inhaber stehen für die Generalprobe am Dienstag, dem 11. Juni 2019, um 19 Uhr im kleinen theater 50 x 2 Freikarten zur Verfügung (nur solange der Vorrat reicht).





Teilnahmeschluss ist Montag, der 3. Juni 2019.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

