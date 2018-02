Gratis zur SN-Generalprobe "Cinderella"

Erleben Sie eines der schönsten klassischen Märchenballette der Welt live am 1. März im Haus für Mozart.

Es ist eines der schönsten klassischen Märchenballette der Welt: Die selbstlose und hilfsbereite Cinderella leidet unter ihrer bösartigen Stiefmutter und den selbstsüchtigen Stiefschwestern. Erst eine gute Fee erfüllt dem vernachlässigten Mädchen seinen größten Wunsch: den Besuch des königlichen Balls in einem traumhaften Kleid. Cinderella tanzt dort mit dem Prinzen, der nur noch Augen für sie hat. Doch mit dem zwölften Glockenschlag erlischt der Zauber der Fee. Bei der Flucht in letzter Sekunde verliert Cinderella einen Schuh - die einzige Hoffnung des verliebten Prinzen, das besondere Mädchen wiederzufinden.

Zusammen mit "Romeo und Julia" gehört "Cinderella" zu Sergej Prokofjews beliebtesten Ballettkompositionen. Seine Musik klingt humorvoll-skurril, ist rhythmisch-pointiert und arbeitet mit Motiven, die die Gemütszustände der Protagonisten widerspiegeln. Diese Bildsprache seiner Komposition kokettiert mit dem Märchensujet. Im zweiten Akt zitiert Prokofjew außerdem Motive des bekannten Marsches aus seiner Oper "Die Liebe zu den drei Orangen" - ein Augenzwinkern des Komponisten.

Wie schon bei seiner Erfolgsproduktion "Schwanensee" 2014 bringt Peter Breuer zusammen mit seinem Bühnen- und Kostümbildner Bruno Schwengl im Haus für Mozart ein weiteres großes Handlungsballett auf die Bühne. Und wieder darf man gespannt sein auf die zeitgenössische Interpretation eines Märchens, mit dem viele von uns groß geworden sind. Leslie Suganandarajah steht am Pult des Mozarteumorchesters Salzburg und stellt sich damit erstmals dem Salzburger Publikum vor.

Premiere: Freitag, 2. März 2018, um 19.00 Uhr im Haus für Mozart

Weitere Termine: 4.3. / 6.3. / 8.3. / 10.3. / 11.3. / 16.3. / 18.3.2018

Tickets: Tel.: +43 662 / 87 15 12-222

Mail:service@salzburger-landestheater.at

www.salzburger-landestheater.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 50 x 2 Freikarten für die exklusive SN-Generalprobe des Märchenballetts "Cinderella" am Donnerstag, dem 1. März 2018, um 19 Uhr im Haus für Mozart (nur solange der Vorrat reicht).

Hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist am Montag, 26. Februar 2018.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



