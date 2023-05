Mautner-Markhof-Grillpackages

Gut mariniert, ist halb gegrillt: Mautner Markhof präsentiert gemeinsam mit Grillkoch Jürgen Gschwendtner Rezeptideen mit würzigen Grillmarinaden. Passend zum Start in die Grillsaison verlosen wir fünf Grillpackages!

Der ursprüngliche Zweck des Marinierens war der, Lebensmittel zu konservieren und dadurch länger haltbar zu machen. Im Laufe der Zeit hat die Genusskomponente zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die traditionell verwendete Salzlake hat anderen Ingredienzen Platz gemacht. So basieren Marinaden heute meist auf Wein, Zitronensaft oder eben dem so vielseitig einsetzbaren Essig.

Dass dieser auch beim Grillen eine genussvolle Rolle spielen kann, beweist das Traditionsunternehmen Mautner Markhof nun rechtzeitig zum Start in die Grillsaison. Für die kulinarische Raffinesse der feinen Grill-Kreationen sorgt Jürgen Gschwendtner, Haubenkoch und derzeit Küchendirektor im Grand Ferdinand.

Mehr Infos: www.mautner.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Passend zum Start in die Grillsaison verlosen wir - in Kooperation mit Mautner Markhof - fünf Grillpackages. Enthalten sind die Mautner-Markhof-Senf-Klassiker und drei Spezialsenfe, jeweils eine Flasche Apfelessig Barrique und Apfelessig naturtrüb, ein Zedernholzbrett für den Grill.