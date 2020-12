Großes Weihnachtsgewinnspiel

Die "Körperwelten" im Salzburger Messezentrum sind nun endlich seit dem 16. Dezember geöffnet! Gewinnen Sie mit Ihrer SN-Card 50 x 2 Tickets für die "KÖRPERWELTEN" in Salzburg!

In "KÖRPERWELTEN - Am Puls der Zeit" von Dr. Gunther von Hagens zeigt die Ausstellungsmacherin Dr. Angelina Whalley den menschlichen Körper in vielen Facetten, veranschaulicht seine Verwundbarkeit und sein Potenzial angesichts der Herausforderungen, denen er sich im 21. Jahrhundert konfrontiert sieht.

KÖRPERWELTEN ist eine Ausstellung, die den Blick auf uns selbst und unsere Lebensweise nachhaltig verändert. Mehr als 50 Millionen Menschen weltweit haben sich bereits auf diese Selbstentdeckungsreise begeben. Beginnend vom Skelett des Menschen über das Zusammenwirken der Muskulatur bis hin zur Entwicklung im Mutterleib erhält der Besucher ein detailliertes Bild über den Aufbau seines Innenlebens.

Mehr Infos zur Ausstellung: www.koerperwelten.at

Öffnungszeiten:

16. Dezember bis 7. März 2021

Montag bis Freitag: 9-18 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertage: 10-18 Uhr

Letzter Einlass jeweils um 17 Uhr.

Heiligabend ist die Ausstellung geschlossen!

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 50 x 2 Flex-Tickets für die neue "KÖRPERWELTEN"-Ausstellung (gültig an einem beliebigen Ausstellungstag).

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

Teilnahmeschluss ist Montag, 4. Jänner 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.





Quelle: SN