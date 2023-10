Auf zur Halloween Monster-Party!

In Bayern wird den gesamten Oktober hindurch Halloween gefeiert: Bis 4. November laden die LEGO® Helden zur "Halloween Monster-Party" und Spukvergnügen ins LEGOLAND® Deutschland Resort in Bayern ein. Wir verlosen einen exklusiven Familien-Kurzurlaub und Tageskarten!

Familien können in dieser Zeit nicht nur über meterhohe LEGO Bauwerke im MINILAND staunen und wilden Fahrspaß in den Achterbahnen genießen: Unzählige Kürbisse schmücken die Gruselstraße zum LAND DER RITTER, Hexe Pimpinella lädt zu "Süßes oder Saures" ein und im neuen, verrückten 4D-Film sind buchstäblich "Die Monster sind los!".

An allen Samstagen bleibt der Park bis 20 Uhr geöffnet. Abends können Familien komplett in die Welt der LEGO Helden eintauchen und direkt neben dem Park im LEGOLAND Feriendorf übernachten. In prunkvollen Burgen, im Pirateninsel Hotel oder in LEGO Themenzimmern. Erstklassige Restaurants, Piraten-Golf, -Bowling und Spielplätze runden das Angebot im Resort ideal ab und bereiten echtes Urlaubsfeeling.

Mehr Infos: www.LEGOLAND.de

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost wird ein Familienkurzurlaub* im LEGOLAND Deutschland Resort inklusive zwei Tage Parkeintritt und eine Übernachtung mit Frühstück im LEGOLAND Feriendorf. Außerdem werden drei Mal vier LEGOLAND 1-Tageskarten verlost.

Die Tickets sind auch noch in der Saison 2024 einlösbar.

* Barauszahlung oder Weiterverkauf des Gewinns sind nicht möglich. Buchung nach Verfügbarkeit (ausgenommen Juli und August). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.