Hand in Hand mit den Stars vom FC Red Bull Salzburg

Zum Spitzenspiel des FC Red Bull Salzburg gegen den SK Rapid Wien am Sonntag, dem 23. Sept. 2018 (Anpfiff 17:00 Uhr) suchen die "Salzburger Nachrichten" und der FC Red Bull Salzburg wieder 22 junge SpielerbegleiterInnen.

Stell dir vor, du wachst mitten in der Nacht auf, weil du gerade einen unglaublichen Traum hattest: Du stehst Hand in Hand mit einem der Fußballspieler des FC Red Bull Salzburg in der Red Bull Arena, um dich herum Abertausende Zuschauer, die voller Spannung auf das Spiel deiner Lieblingsmannschaft gegen den SK Rapid Wien warten. Kameras surren, der Stadionsprecher kündigt die Mannschaften an, die Spannung steigt ins Unermessliche!

Nur ein Traum? Nein! Die "Salzburger Nachrichten" suchen für dieses Top-Bundesliga-Heimspiel des FC Red Bull Salzburg 22 junge Fußballfans zwischen 6 und 9 Jahren, die die beiden Mannschaften bei ihrem Weg auf das Spielfeld begleiten. Wer welchen Spieler dann schlussendlich eskortieren darf, wird vor Ort "ausgespielt".

So bewirbst du dich als Spielerbegleiter:

Bitte fülle das Formular genau aus, vor allem deine Telefonnummer, die E-Mail Adresse und dein Geburtstag müssen richtig ausgefüllt sein. Bei mehr als 22 Bewerbungen muss leider das Los entscheiden.

Hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 16. September 2018.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail bzw. per Telefon verständigt.



