Erleben Sie Miami-Beach-Feeling in Südtirol! Jetzt mitspielen und Kurzurlaub im Vier-Sterne-Superior-Hotel Muchele gewinnen! Ihr Vinum-Hotel bei Lana im Meraner Land.

In Burgstall, einem kleinen Dorf der Region Lana, liegt das kleine, aber sehr feine mediterrane Vier-Sterne-Superior-Wellnesshotel Muchele. In dritter Generation und mit viel Herzblut führt das Schwesterntrio aus Martina, Priska und Anna Ganthaler das erst kürzlich renovierte Designhotel. Hier genießen Sie Südtiroler Tradition, moderne Architektur und Kulinarik auf hohem Niveau. Mit 40 Zimmern und Suiten geschieht das in familiärer Atmosphäre. Lässig und elegant, mit Weinverkostungen, Outdoor-Kochkursen und eigener Kaffeerösterei, ist das Muchele wie geschaffen für einen Barfußurlaub in Südtirol.

Preise ab 200 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Halbpension pro Nacht.

Infos & Kontakt:

Hotel Muchele ****S

Maiergasse 1

39014 Burgstall bei Meran

Tel.: +39 0473 / 29 11 35

E-Mail: info@muchele.com

www.muchele.com

www.lanaregion.it

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension im Hotel Muchele ****S.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 16. Juni 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card