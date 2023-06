1 Monat Kryotherapie bei -110° Grad!

Entdecken Sie das Geheimnis für ein strahlendes Aussehen und ein gesundes Leben! Tauchen Sie ein in eine Welt der Kälte und erleben Sie die beeindruckenden gesundheitlichen und optischen Effekte, die sie mit sich bringt. MAIKAI Fitness Salzburg und die SN verlosen: 100 x 1 Monat Kryokammer bei -110° Grad im Wert von je 129 Euro!

Ganzkörper-Kältetherapie in Salzburg mit einer Vielzahl an positiven Effekten: 3 Minuten bei -110 Grad die Ihr Leben verändern können!

In der hochmodernen Kryokammer werden Sie von Kopf bis Fuß von eisiger Kälte umgeben. Doch keine Sorge, diese Kälte ist der Schlüssel zu Ihrer Verjüngung und Vitalität. Die extreme Kälte stimuliert Ihre Zellen und bringt Ihren Stoffwechsel auf Hochtouren. Das Ergebnis? Ein gesteigertes Wohlbefinden und eine erhöhte Leistungsfähigkeit.

Die gesundheitlichen Vorteile der Kryotherapie sind äußerst beeindruckend. Entzündungen im Körper können reduziert werden, was zu einer beschleunigten Regeneration nach Verletzungen oder zur Linderung von Beschwerden bei Rheuma, Arthrose oder Arthritis beitragen kann. Darüber hinaus kann die Kryokammer bei der Behandlung von Hauterkrankungen wie Akne, Ekzemen oder Psoriasis helfen, da sie die Durchblutung verbessert und die Hautstruktur verfeinert. Auch Ihr Hautbild kann signifikant verbessert werden. Die eisige Kälte strafft Ihre Haut und reduziert sichtbar Falten und feine Linien. Sie werden einen frischen und jugendlichen Teint genießen. Zudem kann die Kryotherapie bei der Reduzierung von Cellulite unterstützen, da sie die Durchblutung fördert und das Hautbild glättet. So werden Sie sich in Ihrer Haut rundum wohler und attraktiver fühlen.

Warten Sie nicht länger und lassen Sie sich von den positiven Effekten der Kryotherapie überzeugen!

Kontakt & Infos:

NANIS Salzburg by MAIKAI Fitness

Schießstandstraße 68

5026 Salzburg

Tel.: +43 662 / 23 00 40

E-Mail: hi@nanis.at

https://maikai.at/kryo/

SN-Card-Gewinnspiel:

Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit des SN-Card-Gewinnspiels und tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Kryotherapie. Die 100 Gewinner:innen können sich auf einen Monat unlimitierte Nutzung der Kryokammer bei MAIKAI Süd oder im Biogena Plaza Wien im Wert von jeweils 129 Euro freuen.