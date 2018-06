Im Cockpit mit Rallye-Legende Walter Röhrl

Nicht nur Oldtimer-Insider wissen genau - die Saalbach-Classic, die vom Donnerstag, 21. bis zum Samstag, 23. Juni, stattfindet, steht für wertvolle Autos, strahlendes Wetter, tolle Strecken und die Traumkulisse der österreichischen Alpen.

In Saalbach starten automobile Legenden von Alfa Romeo, Aston Martin, Bentley, Lagonda, Ferrari, Vauxhall, Alvis, Porsche, BMW, Jaguar, Maserati, Mercedes, Volvo, Healey, Riley oder Lancia. Dazu ein 56 Jahre alter VW Käfer! Das ergibt eine grandiose Mischung aus Landschaft, Technik und Menschen. Leidenschaft pur für alle Classic-Enthusiasten. Die Teilnehmer sind von der Veranstaltung begeistert: "Sehr familiäre Atmosphäre, perfekte Organisation, die Stimmung an der Strecke und die begeisterten Zuschauer - das ist die Saalbach-Classic." An der sechsten Ausgabe der Saalbach-Classic werden rund 70 Oldtimer mit Piloten aus halb Europa teilnehmen.

Journalisten beschreiben die Saalbach-Classic als "eine der freudvollsten und entspanntesten Klassiker-Veranstaltungen des Landes.

Große Show in Saalbach, ungeahnte kulinarische Genüsse auf der Alm und dazu der legendäre Glockner."

In der Nennliste 2018 steht als ältestes Auto ein Lancia Lambda 1927, der vor knapp 90 Jahren im italienischen Brescia bei der Mille Miglia am Start war. In Saalbach trägt der Lancia stolz die Startnummer 1. Die Saalbach-Classic startet am Donnerstag, 21. Juni 2018,mit dem Prolog im Zentrum von Saalbach, am 22. Juni folgt die Königsetappe mit 350 km über die Großglockner Hochalpenstraße nach Ost-Tirol und am 23. Juni die Schlussetappe mit der Salzburg/Bayern-Runde über 290 km.

Auch heuer bekommt ein Teilnehmer am exklusiven SN-Card-Gewinnspiel die Möglichkeit, als Beifahrer von Rallye-Legende Walter Röhrl die Serpentinen zur Alpenoase Sonnhof in atemberaubender Geschwindigkeit hochzujagen.

1 Person am heißen Sitz bei Walter Röhrl und eine Einladung zum Eröffnungsabend (Do., 21. Juni 2018) der Saalbach-Classic 2018 für zwei Personen.

ein Hotel-Skiwochenende im Winter in Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn für zwei Personen/HP/Skipass inklusive.

2 x 2 Tages-Skipässe für den Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn.

Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 17. Juni 2018.

