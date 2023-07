In diesem Sommer können Sie besonders genussvoll in Ihre Wochenenden starten. Vom 29. Juli bis 26. August 2023 findet an jedem Samstag ein Siemens>Frühstücks>Konzert auf dem Kapitelplatz statt. Perfekt ergänzt werden die Aufführungen mit erstklassiger Gastronomie aus dem Open Air Restaurant IMLAUER am Kapitelplatz!

BILD: SN/SCHEINAST/IMLAUER Wenn ganz Salzburg im Bann der Festspiele steht, wird auch der Kapitelplatz zur Bühne für Kunst und Kulinarik. Unter freiem Himmel werden die lauen Sommernächte zum Bühnenbild für hochklassige Konzerte, Opern und Schauspiele. BILD: SN/SCHEINAST/IMLAUER Wenn ganz Salzburg im Bann der Festspiele steht, wird auch der Kapitelplatz zur Bühne für Kunst und Kulinarik. Unter freiem Himmel werden die lauen Sommernächte zum Bühnenbild für hochklassige Konzerte, Opern und Schauspiele. BILD: SN/ANDREAS KOLARIK Wenn ganz Salzburg im Bann der Festspiele steht, wird auch der Kapitelplatz zur Bühne für Kunst und Kulinarik. Unter freiem Himmel werden die lauen Sommernächte zum Bühnenbild für hochklassige Konzerte, Opern und Schauspiele.

Vom 22. Juli bis 27. August 2023 werden täglich Aufführungen aus den vergangenen Jahren der Salzburger Festspiele gezeigt. Auf einer Großbildleinwand kann man bei freiem Eintritt hochkarätige Stars und exzellente Aufführungen erleben. Wer einen besonderen Abend erleben möchte, kann im Open Air Restaurant IMLAUER am Kapitelplatz frisch zubereitete Speisen genießen. An einem schön gedeckten Tisch und unter einem Zeltdach haben Sie freien Blick auf die Großbildleinwand. Das Restaurant öffnet eine Stunde vor Beginn der Vorstellung. Eine frühzeitige Tischreservierung empfiehlt sich, damit der Wunschtermin klappt. Tischreservierungen für das IMLAUER Restaurant am Kapitelplatz unter der Telefonnummer +43 664 / 8202477 oder per E-Mail an event@imlauer.com Mehr Infos: www.imlauer.com SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 2 x Abendessen für jeweils zwei Personen im OPEN-AIR-Restaurant IMLAUER am Kapitelplatz inklusive Tischgetränke (Termin nach Verfügbarkeit).

Firefox Teilnahmeschluss ist Sonntag, 23. Juli 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

