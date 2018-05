In 4-Sterne-Superior-Hotel übernachten

Von 21. bis 24. Juni findet in Zell am See die IONICA, die größte Messe für E-Mobilität in Europa, statt. Der Eintritt zum Greenevent im Pinzgau ist frei. Damit Sie die Messe mit all ihren Side-Events auskosten können, werden Übernachtungen im 4-Sterne-Superior-Hotel Tirolerhof verlost.

Zell am See wird vom 21. bis zum 24. Juni ganz im Zeichen der elektrischen Mobilität stehen. Erstmals wird das Publikum dabei das Neueste, Interessanteste und Spektakulärste zu Lande, zu Wasser und zur Luft bestaunen können. Bei der IONICA EXPO präsentieren die führenden Hersteller aus aller Welt ihre innovativen Ideen zum Thema E-Mobilität. An vier Standorten in Zell am See können die Exponate der Sparten Auto, Zweirad, Flug und Boot bestaunt und auch ausprobiert werden.

Spaß, Spannung und sportliche Herausforderung stehen bei den IONICA-ACTION-Events im Vordergrund. In bisher noch nicht da gewesenen Team-Challenges zeigen die elektrisch betriebenen Fahrzeuge und ihre Lenker, was sie können. Das vielfältige Programm beinhaltet eine 24 h Endurance Auto Challenge, ein Akku Boat Race und eine Muscle Challenge. Mehr zum Programm finden Sie unter www.ionica.energy SN-Card-Gewinnspiel:

Gewinnen Sie anlässlich der IONICA 3 x 2 Übernachtungen mit Halbpension im 4-Sterne-Superior Hotel Tirolerhof im Zentrum von Zell am See. Einlösbar sind die Übernachtungen von 22. bis 24. Juni. Hier am Gewinnspiel teilnehmen. Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 10.6.2018.