Jahresmitgliedschaft im Salzburger Museumsverein gewinnen!

Als Mitglied des Salzburger Museumsverein genießen Sie viele Vorteile im Kulturbereich! Wir verlosen jetzt exklusiv 35 Jahresmitgliedschaften an unsere SN-Abonnent:innen!

Der Salzburger Museumsverein feierte 2022 sein 100-Jahr-Jubiläum und fördert das Salzburg Museum finanziell mit Ankäufen, Restaurierungen, Zuschüssen zu Museumsbesuchen von Schüler:innen samt Freifahrten und vielem mehr.

Die Mitglieder profitieren von freien Eintritten in alle Häuser des Salzburg Museum, freien oder ermäßigten Eintritten in viele Salzburger Museen sowie von freien Eintritten in fast alle Salzburger Regionalmuseen und in die österreichischen Landesmuseen in den Bundesländern samt deren Zweigstellen - insgesamt öffnet der Mitgliedsausweis die Türen zu über 120 Museen in und um Salzburg.

Darüber hinaus erhalten die Vereinsmitglieder die "Salzburger Museumsblätter" mit allen Informationen über das Salzburg Museum sowie den Newsletter. Außerdem haben sie die Möglichkeit, an einer bunten Palette von Führungen, Exkursionen und anderen Veranstaltungen teilzunehmen sowie die Gruppe der ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen zu unterstützen.

Tipp: Auch wenn Sie nicht zu den glücklichen Gewinner:innen zählen: "Mit Leidenschaft gesammelt" - die Präsentation von ausgewählten Ankäufen des Museumsvereines - ist derzeit noch im Salzburg Museum Neue Residenz zu sehen (täglich 9 bis 17 Uhr). Werden Sie Teil dieser Community!

Informationen zur Mitgliedschaft:

Tel. +43 662 / 62 08 08-12

https://www.museumsverein.at/index.php?id=vorteile

