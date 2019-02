Juries in Competition - Klavierwettbewerb

Von 7. bis 12. Februar veranstaltet die Universität Mozarteum unter der künstlerischen Leitung von Klaus Kaufmann einen neuartigen Klavierwettbewerb. Als Höhepunkt des Wettbewerbs werden die Preisträger am 13. Februar ab 19 Uhr ein Galakonzert gestalten.

Der Klavierwettbewerb "Juries in Competition" ist eine Weltpremiere. Durch das allgemein hohe pianistische Niveau entscheiden bei Wettbewerben oftmals nur noch subjektive Nuancen über den Gewinn. So kam es an der Universität Mozarteum zur Überlegung, einmal dieselbe musikalische Interpretation gleichzeitig von mehreren Jurys bewerten zu lassen.

Das völlig eigenständige und innovative Konzept des Wettbewerbs beinhaltet sowohl "Blind Auditions", in denen die Teilnehmer von den Juroren ausschließlich nach akustischen Kriterien bewertet werden, als auch eine Bewertung aller Probanden durch gleich drei hochkarätig besetzte Jurys, die parallel, aber völlig unabhängig voneinander werten. Den krönenden Abschluss des Wettbewerbs bildet ein Galakonzert mit Preisverleihung, das am 13. Februar um 19 Uhr im Großen Studio der Universität Mozarteum stattfindet.

Wertungsrunden: Donnerstag, 7. Februar, bis Dienstag, 12. Februar, Solitär, Universität Mozarteum. Eintritt frei.

Infos: www.uni-mozarteum.at

