Das kleine Theater und die "Salzburger Nachrichten" laden zur Generalprobe des neuen Kabarettprogramms von Peter Blaikner "Wos woas denn i" ein!

Frech, witzig und hinterfotzig, satirische Standpunkte zur herrschenden großen Verarschung, Seitenhiebe auf Zustände, auf den Zeitgeist, auf Zeitgenossen und auf sich selbst. So erzählt und singt sich Peter Blaikner durch sein Leben, bringt originelle Geschichten, sprachlich und musikalisch brillant. "Wos woas denn i?" fragt er und weiß doch ganz genau, was er macht: Kompromissloses Musikkabarett zum Lachen! Zwei geniale Musiker stehen ihm zur Seite: Reinhold Kletzander an der Gitarre und Benjamin Blaikner am Bass.

Offizielle Premiere: Freitag, 26. August, 19.30 Uhr.

Mehr Infos: www.kleinestheater.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Für die Generalprobe am Donnerstag, dem 25. August 2022, um 19 Uhr im kleinen theater stehen insgesamt 50 x 2 Karten zur Verfügung.

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 18. August 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

