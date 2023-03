Kinotickets zum Historiendrama gewinnen!

Am 24. März startet das historische Drama "Der vermessene Mensch" mit Peter Simonischek in der Hauptrolle in den österreichischen Kinos! Jetzt mitspielen und Filmgoodies gewinnen!

Lars Kraumes Werk erzählt von einem jungen Berliner Ethnologen, der in der Kolonie „Deutsch-Südwestafrika" Anfang des 20. Jahrhunderts zum Zeugen des Genozids an den Herero und Nama wird und dabei auch die eigenen moralischen Grenzen übertritt.

Berlin, Ende des 19. Jahrhunderts. Alexander Hoffmann (Leonard Scheicher) ist ein ehrgeiziger Ethnologie-Doktorand an der Friedrich-Wilhelms-Universität. Als im Zuge der "Deutschen Kolonial-Ausstellung" eine Delegation von Herero und Nama aus "Deutsch-Südwestafrika" nach Berlin reist, lernt Hoffmann die Dolmetscherin der Gruppe, Kezia Kambazembi (Girley Charlene Jazama), kennen. Hoffmann entwickelt ein intensives Interesse an den Herero und Nama - und widerspricht nach den Begegnungen und Gesprächen mit ihnen der gängigen evolutionistischen Rassentheorie. Kurz darauf führt der Aufstand der Herero und Nama in der Kolonie "Deutsch-Südwestafrika" zum Krieg mit den deutschen Besatzern. Hoffmann reist im Schutz der kaiserlichen Armee durch das Land und sammelt für das Berliner Völkerkundemuseum zurückgelassene Artefakte und Kunstgegenstände. In Wahrheit sucht er jedoch weiter nach Beweisen für seine These - und nach Kezia. Vor Ort erlebt Hoffmann mit, wie deutsche Soldaten mit unmenschlicher Härte den Vernichtungsbefehl ausführen. Doch auch der Ethnologe überschreitet moralische Grenzen, als er einwilligt, seinem Berliner Professor (Peter Simonischek), Schädel und Skelette von toten Herero zum Zwecke der Forschung zu schicken... Kinostart: 24. März 2023.

SN-Card-Gewinnspiel:

Zum Filmstart von "Der vermessene Mensch" verlosen wir 2 x Schwarze Held:innen Quartett vom Laurence King Verlag und 2 x 2 Kinogutscheine zum Film (Vorstellungstermin und Kino nach Wahl). Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 23. März 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

