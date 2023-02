Sommer, Sonne, Strand und Family! Am 22. Februar wird im Cineplexx Salzburg Airport die West-Österreich-Premiere der neuen, österreichischen Komödie "Griechenland" - mit Thomas Stipsits LIVE vor Ort - gefeiert. Wer Lust auf einen cineastischen Urlaub hat, kann mit etwas Glück kostenlos bei der Premiere dabei sein!

Kurzinhalt:

Sieger sehen anders aus! Der Hotelerbe Johannes (Thomas Stipsits) müht sich vergeblich, den Ansprüchen seiner dominanten Mutter, seines geschäftstüchtigen Vaters und seiner selbstbewussten Verlobten gerecht zu werden. Aber es mangelt ihm an Entschlusskraft wie an Geschäftssinn. Als Versager abgestempelt und bis zur Selbstaufgabe konfliktscheu, gleicht er eher einem geprügelten Hund als jenem Erfolgsmenschen, den alle aus ihm machen wollen. Johannes erlebt einen Schock, als ihm das Testament seines Vaters in einem Brief aus Griechenland zugeschickt wird. Nun erfährt endlich auch er, was alle wissen und ihm bisher verschwiegen haben: dass er einem Urlaubsflirt seiner Mutter entstammt, und sein vermeintlicher Vater nur der Ehemann seiner Mutter ist. Trotzig und überstürzt fährt er in die Wahlheimat seines tatsächlichen Vaters und landet ziemlich verloren auf einer kleinen Kykladen-Insel...

Filminfos & Trailer: www.filmladen.at/griechenland-film

Wir verlosen exklusiv 20 x 2 Tickets für die Kino-Premiere von "Griechenland" am Mittwoch, 22. Februar 2023, um 19.30 Uhr im Cineplexx Salzburg Airport.

Ab zirka 18.40 Uhr steht Thomas Stipsits für Autogramme, Selfies zur Verfügung. Filmstart ist um 19.30 Uhr, Saaleinlass ab 19 Uhr.

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 16. Februar 2023.

