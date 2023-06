Die Vorfreude ist riesig! Erleben Sie beim SUPER*KINO*SOMMER im Cineplexx Salzburg Airport großes Kino! Ein großartiges Filmprogramm für Klein und Groß und ein großes Gewinnspiel wartet auf unsere SN-Card-Inhaber:innen!

Kino ist und bleibt richtig super: Nach der Cineplexx SUPER*KINO*TOUR im Vorjahr präsentiert Cineplexx heuer den Cineplexx SUPER*KINO*SOMMER. Ein großartiges Filmprogramm für Klein und Groß macht die Cineplexx Kinos zum Place to Be. Den ganzen Sommer über finden in den Kinos verschiedene Highlights statt!

Der Cineplexx SUPER*KINO*SOMMER startet mit dem Programm am 7. Juli

Mehr Infos

Die Highlights im Juli im Cineplexx Salzburg Airport:

• Samstag, 8. Juli 2023

Previews vom Sommerblockbuster

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 1"

Und weil es in Filmen wie der Mission Impossible-Reihe so heiß hergeht, braucht es oftmals die Feuerwehr, um für Sicherheit zu sorgen. Darum kommt die Feuerwehr im Rahmen der Cineplexx SUPER*KINO*SOMMER am Wochenende 14.-16. Juli in ausgewählte Kinos* und zeigt, was sie kann und wie sie arbeitet, wie man Feuer löscht und was im Fall des Falles zu tun ist. Termine & Standorte zur FEUERWEHR-ACTION folgen in Kürze.