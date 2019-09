Kinotickets für "Deutschstunde" gewinnen

In der emotionalen Romanverfilmung "Deutschstunde" hat ein nicht abgelieferter Aufsatz im Unterricht für den im Nationalsozialismus lebenden Siggi Jepsen ungeahnte Folgen - ab 4. Oktober im Kino zu sehen!

Kurzinhalt: Deutschland, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg: Der Jugendliche Siggi Jepsen muss in einer Strafanstalt einen Aufsatz zum Thema "Die Freuden der Pflicht" schreiben. Er findet keinen Anfang, das Blatt bleibt leer. Als er die Aufgabe am nächsten Tag nachholen muss, diesmal zur Strafe in einer Zelle, schreibt er wie besessen seine Erinnerungen auf...

"Deutschstunde" ist ab Freitag, 4. Oktober, in den österreichischen Kinos zu sehen.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 5 x 2 Tickets für den Film "Deutschstunde" (Kino und Vorstellung nach Wahl).

Teilnahmeschluss ist der Montag, 7. Oktober 2019.

