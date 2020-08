Kinotickets für "Tenet" gewinnen

In Regisseur Christopher Nolans epischem Action-Abenteuer dreht sich alles um internationale Spionage - ab 26. August nur im Kino! Jetzt mitspielen und 5 x 2 Tickets für die Kinovorstellung am 28. August im Dolby Cinema gewinnen!

John David Washington ist der Protagonist in Christopher Nolans neuem Sci-Fi-Action-Spektakel "Tenet". Um die gesamte Welt vor dem Untergang zu bewahren, steht dem Protagonisten nur ein einziges Wort zur Verfügung: Tenet. Seine Mission führt ihn in eine zwielichtige Welt der internationalen Spionage, in der die Gesetze der Zeit nicht zu gelten scheinen. Zeitreisen? Nein. Inversion.

Filmstart ist am Mittwoch, 28. August 2020.

Mehr Infos & Trailer

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 5 x 2 Tickets für die Kinovorstellung "Tenet" am Freitag, 28. August 2020 um 20 Uhr im Dolby Cinema (Cineplexx Salzburg Airport).



Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, 27. August 2020.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht



Quelle: SN