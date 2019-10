Kinotickets zum Filmstart gewinnen

Das Filmdrama "Dem Horizont so nah" erzählt eine wahre und zutiefst bewegende Liebesgeschichte über Mut, Vertrauen und die Kraft loszulassen, basierend auf dem gleichnamigen biografischen Bestseller-Roman von Jessica Koch.

Jessica ist jung, liebt das Leben und hat Aussichten auf eine vielversprechende Zukunft, als sie sich Hals über Kopf in Danny (20) verliebt. Hinter der perfekten Fassade liegt ein dunkles Geheimnis. Jessica muss einsehen, dass es die gemeinsame Zukunft, von der sie geträumt hat, so nicht geben wird, aber für sie ist klar: Sie glaubt an diese Liebe und an Danny und sie wird für ihn und diese Liebe kämpfen, denn es kommt nicht darauf an, wie lange man geliebt hat, sondern wie tief.

"Dem Horizont so nah" ist seit Kurzem in den österreichischen Kinos zu sehen.

Filminfos & Trailer

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Tickets für "Dem Horizont so nah" (Kino und Vorstellung nach Wahl).

Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 16. Oktober 2019.

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN