Kinotickets zum Filmstart gewinnen

"Jumanji: The Next Level" ist ab 12. Dezember in ausgewählten österreichischen Kinos zu sehen - die Hauptrollen spielen Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan.

Kurzinhalt: Als die Gang nach Jumanji zurückkehrt, um einen aus ihrer Gruppe zu retten, stellt das Quartett fest, dass dort nichts mehr so ist wie erwartet. Die Spieler müssen in bislang unbekannten und unerforschten Gegenden völlig neue Herausforderungen meistern. Um dem gefährlichsten Spiel der Welt wieder zu entkommen, müssen sie Wüsten und schneebedeckte Berge durchqueren. Österreichischer Kinostart: 12. Dezember 2019. Filminfos: www.sonypictures.at SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Karten für "Jumanji" (Kino und Vorstellung nach Wahl). Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 11. Dezember 2019.