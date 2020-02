Kinotickets zum Filmstart gewinnen

Cédric Klapisch zeigt in seinem neuesten Drama "Einsam Zweisam" die Lebenswege zweier Thirty-Somethings in Paris, die sich einfach nicht kreuzen wollen - ab 21. Februar nur im Kino!

Rémy und Mélanie sind 30 Jahre alt und leben im gleichen Viertel in Paris, nur ein paar Schritte voneinander entfernt. Während Mélanie nach vielen Verabredungen den Glauben an die Liebe verloren hat, schafft es Rémy kaum, überhaupt erst ein Date zu bekommen. Sie leben nebeneinander her, ohne sich je zu begegnen und verirren sich dabei immer mehr in den Untiefen des modernen Großstadtlebens - und ohne es zu ahnen, bewegen sich beide doch in eine gemeinsame Richtung…

Trailer

Filmstart ist am 21. Februar.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 2 x 2 Kinogutscheine für "Einsam zweisam" (Termin & Kino nach Wahl).

Falls Sie keine Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel sehen, bitte hier klicken.

Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 26. Februar 2020.



Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN