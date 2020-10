Kinotipp: "Der geheime Garten"

Die Neuverfilmung von "Der geheime Garten" erzählt die Geschichte um das Waisenkind Mary, setzt es in ein anderes Licht, als das Agnieszka Holland 1993 getan hat, und entwirft eine magisch-bezaubernde Welt. Der Fantasy-Klassiker startet am 15. Oktober im Kino!

Nach dem plötzlichen Tod ihrer Eltern wird die in Indien lebende, 10-jährige Britin Mary Lennox (Dixie Egerickx) auf das tief in den Yorkshire Moors gelegene Landgut ihres Onkels Archibald (Colin Firth) geschickt. Weder der Onkel noch die Haushälterin (Julie Walters) interessieren sich für das Mädchen. Die Geheimnisse in dem großen Haus mit den hundert verschlossenen Zimmern wecken schnell Marys Neugier. Sie erfährt von einem geheimen Garten, den seit zehn Jahren niemand betreten hat und macht sich auf die Suche. Aber was sie findet, ist weitaus mehr als irgendein Garten! Gemeinsam mit ihrem kränklichen Cousin Colin (Edan Hayhurst) und ihrem neugewonnen Freund Dickon (Amir Wilson) entdeckt sie eine Welt für sich, die nicht nur ihr eigenes Leben von Grund auf verändert.

Infos & Trailer

Filmstart ist am Donnerstag, 15. Oktober 2020.

SN-Card-Gewinnspiel:

Passend zum Filmstart von "Der geheime Garten" werden zwei Gutscheine à 25 Euro von Bellaflora verlost.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie auf eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome (https://www.google.com/intl/de/chrome/)

Firefox (https://www.mozilla.org/de/firefox/new/)

Teilnahmeschluss ist der Dienstag, 20. Oktober 2020.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN