Klassik für die ganze Familie!

Die Familienkonzerte in der Großen Universitätsaula begeistern mit einer kindgerechten Mischung aus Musik, Schauspiel und Interaktion.

Am 18./19. November reisen die Kinderfestspiele zunächst ins Eisenstadt des 18. Jahrhunderts, um Joseph Haydn und dessen Klavierschülerin Magdalena von Kurzbeck zu treffen, die von so manch musikalischem Scherz des berühmten Komponisten zu erzählen weiß. Ebenso lustig und garniert mit lateinamerikanischen Rhythmen wird am 16./17. Dezember "Mexikanische Weihnacht" gefeiert, wo neben Mariachi-Musik und dem spanischen Ohrwurm "Feliz Navidad" auch österreichische Weihnachtslieder erklingen werden. Märchenhaft wird es zum Frühlingsbeginn 2024, wenn Katharina Gudmundsson und Frederic Böhle in die symphonische Dichtung "Scheherazade" des russischen Komponisten Nikolai Rimsky-Korsakov einführen und von der klugen jungen Frau erzählen, der es gelang, mit ihren 1001 Geschichten den bösen Sultan zu besänftigen. Zum Abschluss der Saison begleiten Elisabeth Fuchs und die Philharmonie Salzburg Jägerburschen Max, wenn er in der Opernproduktion "Der Freischütz für Kids" versucht, mit überzeugender Treffsicherheit die Hand seiner geliebten Agathe zu erschießen.



Termine:

Haydn für Kids

SA · 18. & SO · 19. November 2023

Mexikanische Weihnacht

SA · 16. & SO · 17. Dezember 2023 · Zusatztermin am SA um 13 Uhr

1001 Märchen für Kinder

SA · 16. & SO · 17. März 2024



Der Freischütz für Kids

SA · 20. & SO · 21. April 2024

Alle Konzerte: Samstags um 15 & 17 Uhr, sonntags um 11, 13 & 15 Uhr.

Dauer: 60 Minuten.

Tickets: Tel. +43 650 517 20 30 (Mo-Fr, 09:00-12:00 Uhr)

E-Mail: tickets@kinderfestspiele.com

WWW.KINDERFESTSPIELE.COM



SN-Card-Gewinnspiel:

Zum Beginn der neuen Kinderfestspielsaison verlosen die "Salzburger Nachrichten" drei Sonntagsabos (Beginn jeweils 13:00 Uhr). Bitte einfach die folgende Frage beantworten und mit etwas Glück gehört Ihnen dann bald eines der drei Abonnements.