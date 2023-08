Urlauben im neuen Boutique Hotel Königswieser Hof

Mit dem neuen Boutique Hotel KÖNIGSWIESER HOF am Markt von Königswiesen ist das Mühlviertel um eine Attraktion reicher!

Die Region ist geprägt von unzähligen Kraftplätzen: imposanten Granitfelsformationen, mystischen Mooren, sagenumwobenen Wäldern. "Willkommen im Kraftviertel" soll im KÖNIGSWIESER HOF ein Versprechen sein - an alle Gäste, die das Gesamtpaket wollen: ein bisschen Wellness, ein bisschen raus, ein bisschen sporteln, gut essen und trinken, abschalten und zur Ruhe kommen. Das Hotel mit seinen 35 modernen Zimmern und Suiten, einem 1000 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit Infinity Pool und Bio-Panoramasauna ist der ideale Ausgangsort für verschiedenste Aktivitäten in der Mühlviertler Natur wie Biken auf der Tour de Alm oder Pilgern auf dem Johannesweg. Im Wirtshaus genießen Gäste die "Kraftviertler Genusskuchl" mit Traditionellem aus der Region und raffinierten Neukreationen.

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen eine Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer mit ganztägiger Nutzung des Wellnessbereichs mit Infinity Pool und Saunen am An- wie auch am Abreisetag im neuen Boutique Hotel KÖNIGSWIESER HOF im oberösterreichischen Mühlviertel.