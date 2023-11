Gratis zur SN-Generalprobe: "Arsen & Spitzhäubchen"

Die schwungvolle Neuinszenierung von Kesselrings schwarzhumorigem Komödienklassiker im Schauspielhaus Salzburg lässt kein Auge trocken! Jetzt mitspielen und bei der exklusiven SN-Generalprobe von "Arsen & Spitzhäubchen" am Freitag, 15. Dezember um 15 Uhr gratis dabei!

Kurzinhalt: Abby und Martha Brewster sind die liebenswürdigsten Damen von ganz Brooklyn. Tee für den Nachbarn, Kekse für den Hausarzt und liebevolle Pflege ihres Neffen Teddy, der sich für Theodore Roosevelt hält, füllen ihre friedvollen Tage. Bis ihr zweiter Neffe, der Theaterkritiker Mortimer, eines Tages eine Leiche in der Fensterbank entdeckt und darob ein wenig in Panik gerät. Die Schwestern bleiben ruhig, der Tote ist ihnen bestens bekannt - und soll bald seinen elf Vorgängern in den Keller folgen. Denn Abby und Martha haben ein ganz besonderes Anliegen - einsame ältere Herren finden bei ihnen eine letzte, friedvolle Ruhestätte. Und wenn sie noch nicht abgetreten sind, hilft ein Tropfen Arsen im Holunderwein nach - alles aus Nächstenliebe! Am selben Abend kreuzt allerdings auch noch Mortimers lang verschollener Bruder Jonathan auf, der als Schwerverbrecher vor der Polizei flieht - Leiche im Kofferraum inklusive… Und so gerät Mortimer zwischen mordenden Tanten, verhaltensauffälligen Brüdern, ahnungslosen Polizisten und seiner Braut Elaine in einen atemberaubenden Strudel an schweißtreibenden und grenzwertigen Situationen, die für beste Unterhaltung sorgen.

SN-Generalprobe: Freitag, 15. Dezember 2023, 15 Uhr.

Premiere: Samstag, 16. Dezember 2023, 19 Uhr. Spieltermine: bis Freitag, 9. Februar 2024.

Kartenbüro & Infos:

Schauspielhaus Salzburg

Erzabt-Klotz-Straße 22

5020 Salzburg

E-Mail: office@schauspielhaus-salzburg.at

Tel.: +43 662 / 808 585

Mehr Infos unter:www.schauspielhaus-salzburg.at/veranstaltungen/spielzeit-2023-24/arsen-und-spitzenhaeubchen

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen exklusiv 50 x 2 Gratis-Plätze für die SN-Generalprobe von "Arsen & Spitzenhäubchen" (Komödie von Joseph Kesselring) am Freitag, dem 15. Dezember 2023, um 15 Uhr im Schauspielhaus Salzburg.