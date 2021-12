25 x 2 Tickets für das Konzert der Wiener Symphoniker bei der Salzburger Kulturvereinigung gewinnen!

Erstaunliche klangliche Visionen werden bei den Konzerten der Wiener Symphoniker (19. - 20. Jänner, 19.30 Uhr) unter ihrem Chefdirigenten Andrés Orozco-Estrada (im Bild rechts) ins Große Festspielhaus gebracht. Mussorgskys Komposition "Bilder einer Ausstellung", die einen der bedeutendsten Klavierzyklen der Romantik darstellt, wird in Maurice Ravels Orchesterbearbeitung in mitreißenden Orchesterfarben interpretiert. Zuvor erklingen Korngolds Kostbarkeit "Märchenbilder" für Orchester, sowie Haydns "Sinfonia concertante". Haydns Symphonie begeistert mit einem seltenen Soloquartett bestehend aus Violine, Violoncello, Oboe und Fagott gepaart mit der inspirierenden Eleganz des kammermusikalisch transparent eingesetzten Orchesters.

SN-Card-Gewinnspiel: Für das Konzert der Wiener Symphoniker am Mittwoch, 19. Jänner, um 19.30 Uhr im Großen Festspielhaus in Salzburg werden jeweils 25 x 2 Tickets verlost. Mitspielen bis 9. Jänner 2022.

Kontakt und Informationen:

Salzburger Kulturvereinigung

Waagplatz 1a

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 84 53 46

www.kulturvereinigung.com

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 9. Jänner 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht. Die Gewinner erhalten ihre personalisierten Eintrittskarten elektronisch per Mail übermittelt. Pro Name werden 2 Tickets erstellt.

