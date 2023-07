Ein klassischer Sommernachtstraum!

Lassen Sie sich dieses Konzert nicht entgehen und seien Sie dabei, wenn Startenor Plácido Domingo am Sonntag, 30. Juli die Alpenarena in eine Opernbühne verwandelt und einen Hauch von Staatsoper, Metropolitan Opera und Mailänder Scala nach Bad Hofgastein bringt. Wir verlosen ein exklusives Meet & Greet sowie Konzerttickets!

Klassischer Sommernachtstraum mit Placido Domingo am 30. Juli 2023 in Bad Hofgastein in der Alpenarena. Mit dem bekanntesten lebenden Tenor der Welt und "König der Oper" erreicht der über 60 Veranstaltungen umfassende Klassik:Sommer in Bad Hofgastein Ende Juli seinen Höhepunkt.

Im Mittelpunkt seines breitgefächerten Repertoires steht das italienische und französische Fach mit Opern von Guiseppe Verdi, Giacomo Puccini, Georges Bizet und vielen anderen. Eine seiner großen und weltweit berühmten Paraderollen ist der "Otello" in der gleichnamigen Oper von Verdi, die auch von Franco Zeffirelli mit ihm verfilmt wurde.

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen exklusiv

• 1 x "Meet & Greet" mit Plácido Domingo für zwei Personen am Berg (Freitag, 28. Juli) und Konzertabend inklusive Tickets (Sonntag, 30. Juli)

sowie

• 4 x 2 Tickets für das Konzert von Plácido Domingo am Sonntag, 30. Juli um 20 Uhr in der Alpenarena Bad Hofgastein