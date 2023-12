Kultur fast geschenkt!

Die Kulturcard 2024 als ideales Weihnachtsgeschenk. 2024 ist das Salzkammergut mit der Bannerstadt Bad Ischl Kulturhauptstadt Europas. Sie holt die Vielfalt aus historisch verwurzelter und zeitgenössischer Kunst und Kultur vor den Vorhang und hebt sie auf eine internationale Ebene.

Mit der Kulturcard gibt es das ganze Jahr 2024 Ermäßigungen in Museen, bei Konzerten und Ausstellungen in der Region und bei Programmen der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024.

Die Kulturhauptstadt Europas ist erstmals eine Region im inneralpinen ländlichen Raum mit 23 Gemeinden, eingebettet in eine wunderbare Landschaft und im Jahr 2024 ein ganz besonderer Gastgeber mit vielfältigstem Kulturangebot.

Mit der Kulturcard 2024 gibt es das ganze Jahr über Ermäßigungen im Ausmaß von bis zu minus 50% in Museen, bei Konzerten und Ausstellungen in der Region Salzkammergut sowie bei Programmen der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024. Weiters ist die "Salzkammergut-Card" (Sommer- und Winterkarte) mit weiteren Rabatten und Vorteilen in der Region beim Kauf der Kulturcard 2024 automatisch mit dabei.

Kulturcard-Besitzer:innen erhalten auch Rabatte, Goodies und verschiedene Produkte zum absoluten Sonderpreis! Somit ein super Weihnachtsgeschenk für alle Kulturinteressierten.

Die Kulturcard ist um EUR 49,- online oder persönlich bei den Tourismus-Infos der Kulturhauptstadt-Region erhältlich.

Jetzt erhältlich unter salzkammergut.at/ticket

Mehr Infos: www.salzkammergut-2024.at/kulturcard/

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 3 x 2 Kulturcards für die Europäische Kulturhauptstadt 2024 im Wert von je 49 Euro.