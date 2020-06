Kurzurlaub im AQUA DOME gewinnen

Erholung - Entspannung - Eintauchen in ein Meer von Wohlbefinden. Genießen Sie entspannte Wellnessmomente in unserer Wohlfühloase Rosavita und profitieren Sie vom unbegrenzten und kostenlosen Zutritt zur Badewelt der schönsten Therme Österreichs - der Aqua Dome erwartet Sie.

Umrahmt von mächtigen Gipfeln präsentiert sich das architektonisch beeindruckendste Thermen-Resort der Alpen mit futuristischen Wasser- und Saunawelten: Nicht erst seit der Auszeichnung "World's Best Mineral & Hot Spring Spa" gilt der AQUA DOME als eine der ersten Adressen für Wellness und Entspannung. Gerade der Gegensatz aus Thermen-Luxus und rauer Natur im Ötztal ist es, der Glücksgefühle freisetzt.

Aufatmen gelingt besonders gut im Naturpark Ötztal, auf Wanderwegen, Bergrouten und Mountainbike-Strecken. Und mit neuen Angeboten für die mit Abstand beste Zeit im Sommer 2020 - zum Entspannen, aber auch für aktive Berg- und Familienzeit.

Sehr gefragt sind derzeit die AQUventures alleine oder zu zweit, mit der Familie oder mit Freunden: Diese speziellen Erlebnisse für Gäste des AQUA DOME sind bewusst nur individuell und privat buchbar.

Etwa Wandern mit Alpakas oder zum Sonnenaufgang. Aber auch Wasser-Shiatsu in der ruhigen Soleschale am Morgen und Yoga am See. Zudem schätzen die Gäste des Vier-Sterne-Superior-Hotel AQUA DOME die Nutzung des privaten Spa 3000 m² auf dem Dach der Therme und eine Kulinarik, die nach der Vielfalt des Alpenbogens schmeckt.

Infos & Kontakt:

AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld

Oberlängenfeld 140

A-6444 Längenfeld

Tel.: +43 5253 / 6400

www.aqua-dome.at



Quelle: SN