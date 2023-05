In ruhiger und sonniger Lage, auf dem Apfelhochplateau von Natz-Schabs befindet sich Das Mühlwald - Quality Time Family Resort.

Das Mühlwald Quality Time Family Resort befindet sich zwischen idyllischen Apfelwiesen auf dem Apfelhochplateau Natz-Schabs, welches einen unglaublichen Blick auf die umliegende Bergwelt bietet. Das Hotel erstrahlt in neuem Glanz und ist seitdem perfekt auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet.



Familienwellness mit Bergblick

Der neue, moderne Wellnessbereich lässt keine Wünsche offen. Auf Familien wartet das neue Family-Spa mit Kinderbecken, 12 m Wasserrutsche und Wasserpilz, sowie eine separate Textilsauna und Anwendungen für Kinder. Gönnen Sie sich eine ruhige Auszeit im Saunabereich und wählen sie zwischen Event-Sauna, finnischer Sauna, Bio- und Käutersauna, türkischem Dampfbad und Thermarium. Schalten Sie bei einer Entspannungsmassage mit natürlichen Aromen vom hektischen Alltag ab.

Auszeit in der Natur - zu jeder Jahreszeit!

Das Apfelhochplateu Natz-Schabs befindet sich in der Nähe der Dolomiten, welche zum bekannten UNESCO Weltkulturerbe zählen und zum Entdecken einladen. Auch das Hotel selbst ist ein idealer Ausgangspunkt für Unternehmungen jeglicher Art: in der direkten Umgebung befinden sich eine Vielzahl von Rad- und Wanderwegen, um die Natur zu erkunden. Erleben Sie auch den Winter von seiner schönsten Seite, zum Beispiel in einem der fünf Skigebiete in der Umgebung des Hotels. Freuen Sie sich im Winter die romantischen Weihnachtsmärkte in den umliegenden Städtchen zu erkunden.

Kulinarische Highlights für Feinschmecker

Der perfekte Urlaubstag startet im Mühlwald mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, bei welchem keine Wünsche offen bleiben. Den ganzen Tag über verwöhnen wir Sie mit Leckereien aus der alpin-mediterranen Küche, in der wir mit saisonalen und regionalen Produkten kochen. Highlight: Da das Hotel auf dem Apfelhochplateau Natz-Schabs liegt, gibt es zahlreiche Gerichte um das Thema "Apfel". Neben speziellen Kinderbuffets und einem Kinderspeisesaal für die kleinen Gäste sorgen Gourmetabende und schmackhafte Wahlmenüs für ein gelungenes Urlaubserlebnis.

Kontakt & Infos:

Das Mühlwald Quality Time Family Resort****s

Familie Tauber

Schlossergasse 40

I-39040 Natz-Schabs

Tel.: +39 0472 / 415 204

www.dasmuehlwald.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen zwei Nächte für 2 Erwachsene und 2 Kinder inklusive Verwöhnpension (Termin nach Wahl und Absprache).