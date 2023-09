Zum Sonnenaufgang auf den Berg

Wellnessurlaub, sportliche Auszeit und kulinarischer Genuss vereint an einem Ort - im Panoramahotel Oberjoch im Allgäu. Wir verlosen unter allen SN-Abonnent:innen einen Kurzurlaub. Mitspielen und gewinnen!

Urlaub und früh aufstehen passen aufs Erste nicht unbedingt zusammen. Doch es lohnt sich! Noch im Dunkeln geht es los zur Sonnenaufgangswanderung. Wanderführer Hans kennt die Berge wie seine Westentasche und bringt Sie sicher auf den Hausberg, den Iseler. Pure Entspannung finden Sie nach einem aktivem Tag in der 3.000 m großen Wellnesslandschaft mit fünf verschiedenen Saunen, Innen- und Außenpool. Oder träumen Sie vor dem knisternden Holzfeuer eines der Alpin Chalets in die Dämmerung. Zusehen, wie die Tannen draußen an Farbe und Kontur verlieren. Im Panoramahotel Oberjoch kommt jeder Naturliebhaber auf seine Kosten. Rund um das Hotel warten über 300 km ausgeschilderte Wanderwege, Klettersteige, Forststraßen und Single Trails darauf von Ihnen erkundet zu werden.

Kontakt & Infos:

Panoramahotel Oberjoch

Paßstr. 41

87541 Bad Hindelang

Tel.: +49 (0) 8324 / 9333-0

Mail: info@panoramahotel-oberjoch.de

panoramahotel-oberjoch.de und alpin-chalets.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen im Panoramahotel Oberjoch inklusive Halbpension.