Kurzurlaub im Juffing Hotel & Spa gewinnen!

Wer eine Auszeit inmitten grandioser Natur sucht, ist im Vier-Sterne-Superior-Hotel in Tirol genau richtig. Auf einem sonnigen Hochplateau, unweit von Kufstein, lädt das familiengeführte Adults-Only-Hotel maximal 100 Gäste zum Krafttanken, Aktivsein und Genießen ein. Jetzt mitspielen und gewinnen!

Garant für eine nachhaltig erholsame Auszeit ist das inkludierte, von Experten angeleitete Besinnen-Beginnen-Programm. Mit täglich drei Yogaeinheiten sowie Meditationen, Waldbaden, Nordic Walking-Touren und Klangbädern setzt es zahlreiche positive Impulse - auch für die Zeit nach dem Urlaub. Gemäß dem Hotelmotto "Balance, die beflügelt" berät die Spa-Gastgeberin zudem zu gutem Schlaf und mehr Ausgeglichenheit in jeder Hinsicht.

Wer ausgepowert ist, entspannt außerdem am sonnigen Außenpool oder im 2.000 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit Saunalandschaft, Dampfbädern und privaten Ruhebereichen. Spätestens beim Blick von der Massageliege auf das Kaisergebirge oder beim gemütlichen Dösen in der zauberhaften Gartenanlage steht fest: so fühlt sich Wellness für Körper, Geist und Seele an.

Glücksmomente beschert auch die leichte, genussvolle Kulinarik des Boutiquehotels. Im Rahmen der ¾-Naturgenießerpension wird diese im großzügigen Restaurant oder auf der Sonnenterrasse serviert. Besondere Abende und Hochgenuss mit besten regionalen Produkten verspricht die neue Gourmetstube Alt-Juffing.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden drei Übernachtungen (Anreise Sonntag/Montag/Dienstag) für zwei Personen im Juffing Hotel & Spa inklusive ¾ Naturgenießerpension - Feiertage und Hauptsaison ausgenommen - einlösbar bis zum 15. Mai 2022.

Infos & Kontakt:

Juffing Hotel & Spa

Hinterthiersee Nr. 79

6335 Thiersee

T: +43 5376 / 5585 0

E-Mail: info@juffing.com

www.juffing.com

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie auf eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 30. Mai 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



Über die SN-Card