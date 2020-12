Kurzurlaub in Bad Hofgastein gewinnen

Legerer Luxus, Herzlichkeit und der berühmte österreichische Charme - das ist der Stoff, aus dem das Bismarck Verwöhnangebot gemacht ist. Jetzt mitspielen und einen wohltuenden Kurzurlaub im Vier-Sterne-Superior Verwöhnhotel Bismarck in Bad Hofgastein gewinnen!

In diesem Jahr will der Winterurlaub mit Bedacht gewählt sein. Wichtig ist regionale Kompetenz: So weiß etwa die passionierte Skifahrer- & Gastgeberfamilie Christina & Ulrich Wendler vom Vier-Sterne-Superior Verwöhnhotel Bismarck in Bad Hofgastein nicht nur, wann es auf der Piste am ruhigsten ist, sondern auch, wo man mit Sesselliften und Geheimtipp-Abfahrten so gut wie alleine ist.

Das Hotelteam kümmert sich um den Skipass, den Skiverleih und den reservierten Mittags-Platz in der Lieblingshütte. So können Wintersportler rundum sorglos ins weiße Vergnügen starten. Aber das ist noch nicht alles: "Von allem ein bisschen mehr" war schon immer der Bismarck-Slogan.

Damit ist nicht nur der Luxus mit vier 33°C warmen In- und Outdoor-Thermalpools (getrennt in Ruhe- und Familienthermen) gemeint und das Mehr an Thermal-Treatments sowie an exzellenter Küche, sondern aktuell ein Profi-Hygienekonzept und zusätzlicher Freiraum. So werden zum Saisonstart neu eine kleine Wellnessanlage de luxe mit Panoramablick und eine alpin-moderne Restaurantstube eröffnet. Selbst die Bismarck-Bar lässt auf 280 m² jede Menge Genussfreiraum, und die Panoramaterrasse ist nochmal so groß.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 2 Nächte für 2 Personen im alpin-modernen Doppelzimmer mit Ostbalkon inklusive Halbpension und je 1 Wellnessmassage (50 Minuten) pro Person (Termin nach Wahl und Verfügbarkeit).

Hotelinfos & Kontakt:

Vier-Sterne-Superior-Verwöhnhotel Bismarck

Alpenstraße 6

5630 Bad Hofgastein

Tel.: +43 6432 / 6681-0

E-Mail: info@hotel-bismarck.com

Web: www.hotel-bismarck.com

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 6. Jänner 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



